Dept lanceert productiebureau Unskippable

Redactie Emerce Nieuws -

Bureaunetwerk Dept lanceert vandaag Unskippable, een eigen productiebureau voor hoogwaardige online visuele content.

Diede in’t Veld, bekend regisseur van films, series en commercials voor onder meer NS, Opel en Danone, gaat leiding geven aan Unskippable. Het team van twaalf werkt vanuit de Dept-gedachte: de visuele content versterkt en ondersteunt het totaal van concept, productie, media en data. Centraal staan impact en bereik, zowel in Nederland als over de grenzen heen.

Unskippable (part of Dept) heeft inmiddels de eerste producties voor klanten als Univé, Philips, Florensis, DubbelFriss en Chocomel op haar naam staan.

Dept bestaat uit de agencies TamTam, Expand Online, a friend of mine, Second Degree, Building Blocks, Studio Dumbar, Be Excellent en Trust Agents. Het netwerk heeft 500 medewerkers met een gezamenlijke omzet van ruim 60 miljoen euro.