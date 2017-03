John de Mol koopt weer plukje aandelen TMG

Redactie Emerce Nieuws -

Talpa Holding N.V. heeft op de beurs 387.830 certificaten van aandelen in Telegraaf Media Groep N.V. gekocht tegen voor gemiddeld 6,2 euro per aandeel.

Talpa heeft samen met haar groepsmaatschappijen de zeggenschap over 9,9 miljoen certificaten in TMG, omgerekend 21.43 procent van het totaal aantal uitgegeven en uitstaande (certificaten van) aandelen in het kapitaal van TMG.

In januari werd het belang in Telegraaf Media Groep al vergroot van 18,4 naar 20,2 procent.