28 internetoplichters aangehouden

Redactie Emerce Nieuws -

De politie heeft 28 personen aangehouden op verdenking van internetoplichting. Deels gaat het om mensen die via handelsplaatsen op internet goederen aanboden, maar deze niet leverden.

Weer andere verdachten hebben zich al geldezel beschikbaar gesteld voor fraudeleuze handel in goederen via internet.

Eén van de verdachten betreft een 24-jarige man uit Groningen. Tegen hem was 17 keer aangifte gedaan van oplichting. De motivatie zou liggen in het financieren van een verslaving. In deze zaak is voor 1500 euro conservatoir beslag gelegd.

De totale schade die mede door deze verdachten is toegebracht loopt in de duizenden euro’s.