Aantal huishoudens met smart tv stijgt, maar groei neemt af

Redactie Emerce Nieuws -

De stijging van het aantal huishoudens dat beschikt over een met internet verbonden televisie stijgt nog steeds, maar de groei is wel aan het afvlakken. Dat blijkt uit het rapport Video behaviour of Dutch consumers van Telecompaper.

Niet alle Smart tv’s worden ook daadwerkelijk aangesloten op het internet, maar inmiddels heeft 50 procent van alle huishoudens tenminste één tv aangesloten op internet. Een smart tv kan direct op internet aangesloten worden, maar een ‘gewone’ tv kan met behulp van een geschikte settopbox, een Chromecast of Apple TV ook online komen.

Behalve het aantal aangesloten tv’s blijft ook het bezit van smartphones en laptops groeien. Samen met tablets faciliteren deze apparaten de nieuwe manier van tv- en videocontent kijken via internet.

Verder bevestigt het rapport dat Netflix nog altijd op afstand de grootste betaalde videodienst in Nederland is. De dienst heeft sinds december 2016 concurrentie erbij gekregen in de vorm van Amazon Prime, dat in ruim 200 landen actief is en net als Netflix aan de weg timmert met eigen originele content.

Netflix kan 28 procent van de Nederlandse huishoudens tot zijn abonnee rekenen. De dienst is vooral populair onder alleenstaande ouders en koppels met kinderen. Bij huishoudens zonder kinderen is Netflix minder populair, mogelijk komt dit door de uitgebreide (Disney) kindercatalogus die aangeboden wordt.

Netflix wordt vooral gebruikt om series te kijken, de filmcatalogus wordt minder gebruikt. Een meerderheid van de abonnees geeft aan voornamelijk series te kijken, dit percentage is het afgelopen anderhalf jaar gegroeid.