ABN: markt voor internetbellen trekt aan

Redactie Emerce Nieuws -

De omzet in de VoIP-markt (internetbellen) is de afgelopen twee jaar verviervoudigd. ABN AMRO verwacht dat deze groei zal doorzetten met ongeveer 30 procent per jaar. De zakelijke markt voor VoIP-diensten wordt met name gestimuleerd door de toename van cloudgebaseerde diensten.

De totale omzet in de zakelijke telecommarkt daalde in de afgelopen twee jaar met 9,5 procent. Die omzetdaling zet door, met zo’n 4 procent per jaar. Dat is een grotere krimp dan in de totale telecommarkt, die ongeveer 2 procent per jaar daalt.

Terwijl in de consumentenmarkt internetbellen al volkomen normaal is, zit de zakelijke telecommarkt midden in de transitie naar volledig plaats- en netwerkonafhankelijke Voice over IP-verbindingen. Met als gevolg dat ook de markt voor zakelijke VoIP-diensten snel volwassen wordt. In de laatste twee jaar kwam de groei van VoIP in een stroomversnelling en nam het aantal VoIP-aansluitingen toen van 74.000 naar ruim 281.000.

De meerderheid van de zakelijke markt belt nog traditioneel. Steeds meer bedrijven zien echter de voordelen van internetbellen. Zo kan VoIP eenvoudiger worden geïntegreerd met mobiele telefonie en bijvoorbeeld CRM- en ERP-systemen.

De barrières tussen vast en mobiel vervagen. Aanbieders richten zich steeds meer op de integratie tussen bellen en bijvoorbeeld e-mail, instant messaging en webconferencing.