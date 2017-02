Accor koopt opnieuw een verhuurbemiddelaar

Hotelketen Accor is van plan 100 procent van de aandelen in Travel Keys te verwerven, een online platform dat bemiddelt in de verhuur van luxe privé-accommodaties. De deal wordt naar verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar afgerond.

Het is niet bekend hoeveel Accor bereid is neer te tellen. In april vorig jaar kocht de hotelgroep, waartoe onder andere Ibis en Sofitel behoren, onefinestay, eveneens een op Airbnb geïnspireerde verhuurbemiddelaar voor het hogere segment. Daarvoor betaalde Accor 168 miljoen dollar. De vergelijkbare aanbieders Squarebreak en Oasis zijn vorig jaar ook ingelijfd door de Franse hotelgigant, voor respectievelijk 170 miljoen dollar en een onbekend bedrag. In Squarebreak heeft Accor een belang van 49 procent, in Oasis van 30 procent.

Travel Keys heeft een portfolio van 5.000 villa’s wereldwijd.