Adblocker Shine wordt online reclamenetwerk Rainbow

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Het bedrijf Shine werd bekend als adblocker die op het niveau van de mobiele telecomnetwerken alle mobiele reclames weerde. Datzelfde bedrijf gooit zijn bedrijfsmodel om en neemt een nieuwe naam aan. Rainbow gaat ‘geautoriseerde reclames’ uitserveren op sites en apps die klanten van operator zien.

In jargon: een pivot. Het ene bedrijfsmodel wordt radicaal bij het vuilnis gezet om het andere te omarmen. Zo werd Slack geboren, werd Foursquare Swarm en verandert Shine in Rainbow. Van adblocker naar adpusher voor mobiele operators.

Het Israëlische bedrijf boort, met een kapitaalinjectie van Horizon Ventures, een ander deel van de markt aan waar het al actief was. De onderneming haalt nu juist de banden aan met de reclame-industrie die het eerst blokkeerde.

Het doel is om de ‘better ads‘, reclamevormen die de online mediabranche zelf propageert, wel door te laten naar mobiele surfers en appers. Reclame die niet aan de vereiste specificaties voldoen, komen er niet door. De filtering vindt nog steeds plaats op het niveau van het mobiele operatornetwerk.

Op enigszins vergelijkbare wijze blokkeert de webbrowser Brave alle reclame-uitingen en -tracking. Gebruikers kunnen een opt-in geven om op generiek niveau reclameberichten getoond te krijgen. Het geld dat daarmee wordt verdiend, wordt verdeeld onder de uitgevers aan wie de internetter dat gunt.

Komende zomer gaat Rainbow van start in Engeland, bij mobiele aanbieder Three (eigendom van hun beider investeerde Hutchison). Daarna volgen zusterbedrijven in Italië, Oostenrijk en Ierland en Scandinavië. Geld wil het bedrijf verdienen door inzichten en statistieken te verkopen rondom mobiele reclames, tekent Techcrunch op uit de mond van de nieuwe omzetbaas.

Foto: Robbie Sproule (cc)