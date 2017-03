Weer recordomzet Adobe

Redactie Emerce Nieuws -

Adobe noteerde wederom een recordomzet voor het eerste kwartaal van 2017 in zijn gebroken boekjaar. Die kwam uit op 1,68 miljard dollar, 30 miljoen meer dan het bedrijf zelf had ingeschat.

De winst bedroeg 398,5 miljoen dollar, omgerekend 80 cent per aandeel. De meeste groei was voor de Creative Cloud (waaronder Photoshop) en Document Cloud (tools voor pdf documenten). Creative bracht 942 miljoen dollar op. De Adobe Marketing Cloud was goed voor een omzet van 265 miljoen.

Adobe is vorig jaar gestopt met de vermelding van het aantal gebruikers van zijn diensten.

Het aandeel Adobe steeg nabeurs met 4 procent.