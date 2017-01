Airbnb versterkt band met restaurantapp Resy

Redactie Emerce Nieuws -

Het Amerikaanse restaurantboekingsplatform Resy heeft een investeringsronde afgesloten met 13 miljoen dollar opgeleverd, met Airbnb als belangrijkste investeerder. De twee werkten al samen in Airbnb Trips.

Resyis gevestigd in New York en werd in 2014 opgericht. Het is een mobiele app voor consumenten die een restaurant willen reserveren en biedt daarnaast software aan de restaurants zelf. Meer dan duizend eettenten in onder andere Los Angeles, Miami, New York, Washington D.C. en San Francisco maken daar gebruik van.

Airbnb is hard op weg om een one-stop-shop voor reizigers te worden. Naast de bemiddeling in de verhuur van appartementen en huizen biedt Airbnb onder de naam Trips excursies en activiteiten ter plaatse aan, alsmede restaurantreserveringen in partnerschap met Resy. Verder lijkt ze ook bezig te zijn met een boekingsplatform voor vliegtickets.