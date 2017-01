Alibaba wil distributiecentrum in Europa

Alibaba is op zoek naar voet aan de grond in Europa met een eigen distributiecentrum. Het heeft hiertoe gesprekken gevoerd met de overheid in Bulgarije.

Dat meldt de Bulgaarse overheid en het Chinese persbureau Xinhua.

De gesprekken lijken in de afrondende fase. De gespreksdeelnemers aan de laatste bezoeken deze week waren van het allerhoogste niveau: de vice-premier van Bulgarije en vice-president van Alibaba Group.

Waar het logistieke centrum exact zal worden gevestigd en hoe groot het zal zijn, is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat heel Europa zal worden beleverd vanuit zuid-oost Europa. Het gaat dan vooral om in Europa populaire artikelen. Door die dichterbij de koper te brengen, kunnen verkopers sneller leveren. Alibaba is geen winkel maar een marktplaats. Handelaren betalen een vergoeding om er te kunnen handelen en, vermoedelijk ook, de fulfillment naar Europa uit te besteden.

