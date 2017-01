Alibaba sluit megacontract met Olympische Spelen

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Alibaba heeft een contract gesloten met het IOC om tot 2028 cloud- en e-commerceleverancier te worden voor de Olympische Spelen. In China wordt het bedrijf de lokale mediapartner, naar de rest van de wereld toe moet de samenwerking het merk Alibaba sterker laden.

Dat maakten IOC-topman Thomas Bach en Alibaba Group-oprichter Jack Ma gisteren bekend op het World Economic Forum op een persconferentie (video onderaan tekst).

“We willen niet zomaar een sponsor van de Olympische Spelen zijn, maar het IOC helpen zijn transformatie-agenda te realiseren”, aldus Jack Ma tijdens de toelichting. “Het bedrijf Alibaba wordt hierdoor een wereldspeler. We hebben nu 500 miljoen kopers als klant, waarvan 200 dagelijks via de mobiel, en 12 miljoen MKB’ers die in 1,2 miljard producten handelen. Uiteindelijk moeten dat twee miljard klanten worden.”

“Alibaba is ontstaan in China maar we bedienen de wereld. Om te groeien sluit ik samenwerkingen, geen overnames.”

Het is niet bekend hoeveel geld is gemoeid met de twaalfjarige overeenkomst.

De eerste resultaten van de samenwerking moeten zichtbaar worden tijdens de Winterspelen volgend jaar in Zuid-Korea. Op welk front die als eerste tot uiting komen, is nog niet bekend. IOC-baas Bach: “Het IOC biedt Alibaba’s diensten aan, maar legt ze niet op.”

De clouddeal met Alibaba lijkt een element waar vooral de organiserende landen van profiteren. Nu tuigt een land iedere twee jaar een compleet nieuwe IT-infrastructuur op om alle benodigde digitale diensten te faciliteren. Door een deel van die infrastructuur naar de Chinese cloud te migreren wordt het, in de woorden van Bach, “makkelijker en goedkoper om de activiteiten over te dragen tussen de organiserende comité’s.”

Op e-commercegebied zet Alibaba zijn bereik en winkeltechnologie in om de handel te faciliteren in officiële merchandise van het IOC en alle nationale Olympische sportorganisaties.

Jack Ma over de dreiging van globale handel in namaakartikelen: “Dat is een oorlog die je niet alleen kunt winnen en niet binnen een dag. Wel is het zo dat wij tweeduizend mensen op deze materie hebben zitten met de beste technologie die in de wereld beschikbaar is. Samen met het IOC zien we precies wat echt en nep en wie legitiem waarin mag handelen en wie niet. Namaak is niet alleen een probleem van Alibaa maar van de hele wereld. Wat wij bouwen om dit te bestrijden is een waar meesterwerk, kunst.”

De presentatie van Bach en Ma gisterenmiddag in Zwitserland: