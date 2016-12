Amsterdam wil logistiek vervoer slimmer maken

Redactie Emerce Nieuws -

Amsterdam gaat op zoek naar geschikte overslaglocaties voor pakketten die via het water de stad in worden vervoerd. Dat staat in de Uitvoeringsagenda Stedelijke Mobiliteit Amsterdam. Goederenvervoer moet volgens de gemeente weer over Amsterdamse grachten.

In de Uitvoeringsagenda Stedelijke Mobiliteit staan dertig maatregelen om het logistieke vervoer en laden en lossen in goede banen te leiden. Die variëren van slimmere en striktere handhaving van bijvoorbeeld foutparkeerders op laad- en losplekken en betere routeinformatie voor vervoerders, tot het optimaliseren van zogenoemde venstertijden. In grote delen van het centrum geldt een verbod voor vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton. Het gaat moeilijker worden om een ontheffing te krijgen voor dat verbod.

Op de plekken waar dat kan, wil men laad- en losplekken combineren met ander gebruik: overdag voor bestelbussen, ’s nachts voor taxi’s’. Elektrische bestel- en vrachtvoertuigen krijgen privileges in bepaalde gebieden, zodat zij sneller hun werk kunnen doen.

Innovatie en gebruik van nieuwe technologie zijn essentieel voor veel van de maatregelen. Zo wil Amsterdam slimme laad- en losplekken bouwen, waarbij je direct kunt zien of een plek bezet is of niet, en waarbij handhavers een seintje krijgen als een voertuig er te lang staat. Connekt en Topsector Logistiek schrijven een prijsvraag uit om met behulp van beacon-technologie de logistieke stromen in de stad te verbeteren. Beacons zijn kleine zendertjes die een uniek signaal uitzenden dat door bijvoorbeeld een smartphone kan worden opgevangen.

De Hogeschool van Amsterdam heeft eerder dit jaar al een consortium voor onderzoek naar lichte elektrische vrachtvoertuigen aangekondigd. Het betreft bestaande en nog te ontwikkelen elektrisch aangedreven vrachtfietsen, drie- en vierwielers met een laadvermogen van circa 200 tot 800 kg en een laadvolume van circa 0,5 tot 5m3.