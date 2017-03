Angel Academy opent eerste Nederlandse opleiding voor ‘vroege’ investeerders in startups

Redactie Emerce Nieuws -

Angel Academy start 15 maart met de eerste opleiding voor Nederlandse angels en informals tijdens de Capital Tour XXL in Rotterdam. Via interactieve workshops en een Angel Investor Class leren angel-investeerders de kneepjes van het vak.

Het voornaamste doel van de Academy is om angelinvesteerders meer stabiliteit en professionaliteit te geven en vooral ‘slimmer’ geld naar Nederlandse startups te laten stromen.

De opleiding is een initiatief van een aantal partners van Keadyn: Ohad Gilad, Martijn Don en Dave Dirks. Keadyn is een investeringsmaatschappij die zich richt op investeringen in startups.

De opleider is in het leven geroepen nadat zij tot de conclusie kwamen dat een dergelijke opleiding in Nederland hard nodig is.

Een veelgemaakte fout is dat de structurering van een angel investering in een startup niet goed gedaan is en daardoor vervolgfinanciering in het geding komt.

Een andere veel voorkomende fout is dat angels, vaak zelf ervaren succesvolle ondernemers, de stap van ondernemen naar investeren onderschatten. Daar komt andere kennis bij kijken en bovendien investeert men vaak in bedrijven waar men zelf geen ervaring of netwerk in heeft.

De Angel Academy legt ook de nadruk op samenwerkingen syndicaatvorming tussen investeerders. Door met een groep mede-investeerders in zee te gaan, worden de risico’s verkleind en de mogelijkheden verveelvoudigd.