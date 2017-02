Angelique de Hont nieuwe CEO van Growing Minds

Redactie Emerce Nieuws -

Angelique de Hont is CEO van online marketingbureau Growing Minds. De Hont was sinds 2014 General Manager van Saatchi & Saatchi | Leo Burnett en COO van Publicis’ bureaugroep in Nederland.

Daarvoor was De Hont Managing Partner en Director Finance & Operations bij creative agency Selmore en werkte ze als internet manager bij HEMA en managing partner bij digital agency Fruit for Brands en active marketing agency Lowe Live.

Growing Minds is datagedreven online marketingbureau en werkt voor onder meer Audi, KWF Kankerbestrijding, Natuurmonumenten, Hartstichting, Amnesty International en KNGF Geleidehonden.