Apple Pay start in Ierland

Redactie Emerce Nieuws -

Apple Pay wordt vandaag officieel uitgerold in Ierland. UlsterBank en KBC zijn de eerste banken die meedoen.

De grotere banken Bank of Ireland en AIB ondersteunden reeds Android Pay. Of die ook meedoen is niet duidelijk.

Apple Pay werkt met iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 en iPhone 7 Plus, alle Apple Watches, iPad mini 4, iPad Air 2 en iPad Pro.