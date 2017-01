Apple verhoogt de prijzen in de App Store

Redactie Emerce Nieuws -

Apple verhoogt de prijs van de apps in zijn Britse appwinkel door het sterk dalende pond. Gemiddeld gaat de prijs met 25 procent omhoog.

De zorgen over de gevolgen van de Brexit hebben de waarde van het Britse pond stevig onder druk gezet. Die is in 31 jaar niet zo laag geweest. Het Britse pond heeft dinsdag overigens wel de sterkste dagwinst geboekt ten opzichte van de dollar sinds 2008. Handelaren reageerden positief op de redelijk constructieve toon van de Britse premier Theresa May.

Om het pond weer op het niveau van de dollar te krijgen – het pond nog bijna een vijfde minder waard dan voor het Britse EU-referendum – moet Apple zijn prijzen verhogen. Dat deed het ook al bij zijn hardware. In oktober werd de MacPro 20 procent duurder.

Een jaar geleden verhoogde Apple ook in Nederland de prijzen in de App Store voor iOS en Mac.