Atomico opent nieuw fonds van 765 miljoen dollar

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Het Europese investeringsfonds Atomico, van Skype-bedenker Niklas Zennström, heeft een nieuwe zak geld opgehaald. Komende jaren gaat hij met zijn team 765 miljoen dollar investeren in Europese techbedrijven.

Dit is het vierde fonds van Atomico uit Londen en naar eigen zeggen een van de grootste die zich op techbedrijven in Europa richt. “De kracht en diepte van Europese oprichters blijft toenemen en wij willen hen helpen om op wereldschaal te slagen. We denken dat de volgende generatie werkelijk transformatieve bedrijven uit Europa komt”, klinkt het manifesto.

Vorig voorjaar werd bekend dat het Engelse bedrijf, waar veertig man werkt, begon met zijn vierde fonds. Het zijn vaak grote institutionele beleggers uit de hele wereld die daarop instappen. Het Europese Investeringsfonds (EIF) doet ook mee (PDF). Het doel was 750 miljoen, maar er was meer belangstelling dan verwacht.

Fonds IV is zestig procent groter dan III uit november 2013, want dat was 476 miljoen dollar in omvang. Dat ging onder meer naar Klarna, Rovio, Supercell, The Climate Corporation en Skype. Recente investeringen zijn GoEuro, Lilium Aviation, Automile en Pipedrive.