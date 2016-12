Autoriteit Persoonsgegevens kreeg dit jaar 5500 meldingen van datalekken

Redactie Emerce Nieuws -

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft sinds 1 januari bijna 5500 meldingen ontvangen van datalekken. De toezichthouder is inmiddels met tientallen onderzoeken bezig.

De meeste meldingen zijn afkomstig uit de sectoren gezondheid & welzijn (zorgverzekeraars, ziekenhuizen), financiële dienstverlening (banken, verzekeraars) en openbaar bestuur (bijvoorbeeld gemeenten).

Veel meldingen betreffen kleine incidenten, zoals een verkeerd bezorgde brief of een e-mail aan de verkeerde ontvanger. Ook komt het vaak voor dat bijvoorbeeld een USB-stick met persoonsgegevens kwijtraakt of een laptop wordt gestolen.

De AP heeft ruim 4.000 binnengekomen meldingen nader bekeken en soms aanvullende vragen gesteld. Ruim 100 organisaties kregen naar aanleiding hiervan een waarschuwing van de AP. In enkele andere tientallen gevallen doet de AP een diepgaander onderzoek. Deze onderzoeken lopen nog.