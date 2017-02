Battle HR-monitoren: Philips vs. Samsung

Als dit een wedstrijdje wie-heeft-de-meeste-pixels zou zijn, dan zou Philips deze Versus met gemak winnen. Gerangschikt naar beeldverhouding, lichtsterkte, snelheid en kleurechtheid verandert echter het plaatje.

De resolutie van Philips’ BDM3275UP HR-scherm is met 3840 x 2160 pixels het dubbele van een standaard HD-scherm. En levert onder de streep vier keer meer op, een 4K-scherm dus. Met 138 pixels per inch (PPI) is het wel minder dan een Retina-scherm (327 PPI). Desondanks is het een verademing voor je ogen.

Saai

Het uiterlijk van dit 32 inch scherm past in het stereotype zakelijke milieu, het oogt saai. De prestaties zijn echter top notch: hoge snelheid, diep contrast en geen kleurafwijkingen. Ideaal voor fotowerk. Door de hoge resolutie kun je tevens dichter op je scherm zitten, waarbij alles leesbaar blijft. En dat terwijl er ook nog eens meer op je scherm past.

Overzicht

Bij de Samsung C34F791WQU valt direct het prachtige futuristische witte design op. Met deze breedte merk je dat een gebogen scherm tevens geen gimmick is. Het werkt namelijk een stuk prettiger dan twee losse schermen. En voor programma’s met een tijdlijn in de breedte (muziek, video) heb je hierdoor ook nog eens meer overzicht.

21:9

De verhouding van 3440 x 1440 pixels is door Samsung omgedoopt tot Ultra WQHD. En is met een aspect ratio van 21:9 een stuk breder dan die van Philips (16:9). Zij het met wel een flink aantal minder pixels en een lagere PPI (van 110). Desondanks nog steeds scherp genoeg voor mooie duidelijke letters.

Conclusie

Hoewel de beeldverhouding en het uiterlijk van het Philips-scherm erg standaard is, zijn de prestaties dat zeker niet. Het beeld is een genot voor zowel zakelijk als privégebruik. Enige tegenvaller is het gebruiksonvriendelijke menu en de geluidskwaliteit. De Samsung is daarentegen een pareltje om naar te kijken: zowel het scherm als het design. Met als extraatje de voordelen van het gebogen scherm. Omdat Philips echter ook twee ingangen tegelijk kan tonen, verliest Samsung alsnog deze Versus.

Specificaties:

Philips BDM3275UP

Type LCD-scherm: IPS

Aspect Ratio: 16:9

Aantal pixels: 8.294.400

Contrastverhouding: 1000:1

Aansluitingen: 2x HDMI, Displayport, VGA, DVI, Hoofdtelefoon

Gewicht: 10,9 kg

Prijs (gemiddeld): 978 euro

Site: philips.to/2izrVVk

Samsung C34F791WQU

Type LCD-scherm: Vertical Alignment

Schermgrootte: 34 inch

Aspect Ratio: 21:9

Resolutie: Ultra WQHD 3440 x 1440

Aantal pixels: 4.953.600

Contrastverhouding: 3000:1

Aansluitingen: 2x HDMI, Displayport, Hoofdtelefoon

Gewicht: 7,6 kg

Prijs (gemiddeld): 1016 euro

Site: bit.ly/2hpaCsg

