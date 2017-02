Bedrijf achter Neckermann.com op ramkoers met Axivate Capital

Redactie Emerce Nieuws -

Readen Holding Corporation, het bedrijf achter Neckermann.com, neemt juridische stappen tegen voormalig grootaandeelhouder Axivate Capital. Axivate Capital zou de overdracht van de intellectuele eigendommen van de webwinkel frustreren, schrijft Retailnews.

Readen nam vorig jaar alle aandelen van Neckermann.com over. Axivate Capital kreeg in ruil daarvoor 22,75 procent van de aandelen in Readen Retail. Nu is er onenigheid over de overdracht van onder meer de domeinnaam.

De vertraging zou mede de ondergang van de fysieke winkels van Neckermann hebben veroorzaakt. De fysieke winkels in Nederland en België werden eind vorig jaar failliet verklaard. De webwinkel is nog in de lucht.

Er speelt ook nog een discussie met voormalig eigenaar Otto over de naam Neckermann, zo bleek uit het faillissementsverslag over Readen Retail.

Axivate Capital is mede-eigenaar van Emerce