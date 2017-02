Bedrijven besteden ICT-beveiliging grotendeels uit

Bij 85 procent van de bedrijven met ten minste 10 werknemers was in 2015 sprake van werkzaamheden op het terrein van ICT-beveiliging. Een kwart van de bedrijven liet deze werkzaamheden vooral doen door eigen personeel, drie kwart liet deze werkzaamheden voornamelijk door derden verzorgen. Dit meldt CBS in de Cybersecuritymonitor.

Het aandeel bedrijven dat ICT-beveiligingswerk voornamelijk uitbesteedt, varieert van 79 procent voor de kleinste bedrijven tot 43 procent voor de grootste bedrijven. Kleinere bedrijven besteden ICT-beveiligingswerk dus veel vaker uit dan grote bedrijven.