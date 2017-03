Beleggers verbaasd over stammenstrijd TMG

Beleggersvereniging VEB vindt dat uitgever TMG heel wat heeft uit te leggen aan beleggers nu de Raad van Commissarissen niet met Talpa in gesprek wil. Het mediabedrijf van John de Mol biedt sinds zondag 6,50 euro per aandeel TMG. Een fors hoger bedrag dan de 6 euro die Mediahuis/VPE nu biedt.

De VEB vraagt zich hardop af wat hier achter de schermen speelt. De vereniging wijst nogmaals op de drie petten die de familie Van Puijenbroek op heeft: als grootaandeelhouder via VPE met 41 procent van de aandelen, met Guus van Puijenbroek als commissaris, maar ook als beoogde grootaandeelhouder in de nieuwe combinatie met Mediahuis. Juist die verschillende petten zorgen voor belangenconflicten die een fair overnameproces in de weg kunnen staan.

Binnen het concern is een stammenstrijd ontstaan en lijken de Talpa aanhangers op een zijspoor gezet. Bestuurders Van der Snoek en Epskamp zijn per direct geschorst.

Uiterlijk 8 maart 2017 zal Mediahuis/VPE een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).