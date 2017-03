Belgen krijgen app voor noodcentrales

Redactie Emerce Nieuws -

Vanaf eind deze maand kunnen Belgen hulpdiensten bereiken via een applicatie voor smartphones, App112.

Via de App112 kunnen burgers rechtstreeks met de noodcentrales communiceren. Dat kan via SMS, e-mail, via een melding, maar ook via chat. Het is vooral een oplossing voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakprobleem.

De app maakt gebruik van het GPS-systeem om de persoon in nood te lokaliseren.