BinckBank neemt mogelijk afscheid van Alex

Redactie Emerce Nieuws -

BinckBank neemt wellicht afscheid van online vermogensbeheerder Alex. Aan het merk kleeft een vlek na klantenclaims en een boete van de AFM voor misleidende reclames.

In december lanceerde BinckBank in België vermogensbeheer via Laten Beleggen. ‘Als dat goed gaat, brengen we het naar Nederland’, zegt CEO Vincent Germyns tegen De Telegraaf. ‘Vervolgens zien we hoe we met Alex omgaan.’

Bij Alex is in totaal 1,3 miljard euro aan vermogen weggehaald.

Over 2016 behaalde BinckBank een nettowinst van 30,5 miljoen euro, 46 procent minder dan in 2015. Wel trok het aantal transacties in het vierde kwartaal weer aan.