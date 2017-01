bol.com overweegt nu al uitbreiding in Waalwijk

Redactie Emerce Nieuws -

bol.com wil zijn distributiecentrum in Waalwijk uitbreiden. Weliswaar niet op korte termijn, het huidige centrum is nog in aanbouw, maar in de toekomst. Het bedrijf heeft een optie genomen om de naastgelegen grond te kopen van 8,3 hectare, meldt het Brabants Dagblad.

Vorig jaar februari is gestart met de bouw van het nieuwe distributiecentrum in Waalwijk, van waaruit heel Nederland zal worden bediend. Over enkele weken wordt de bouw afgerond en vermoedelijk na de zomer wordt het centrum in gebruik genomen.

Voor de komende jaren verwacht bol.com dat het distributiecentrum voldoende ruimte biedt. Maar in de toekomst wil men een uitbreiding van 50.000 vierkante meter realiseren. Het totale perceel van de webwinkel zou na de uitbreiding ruim 18 hectare beslaan, oftewel 36 voetbalvelden.