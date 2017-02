Brede coalitie tegen phishing

Redactie Emerce Nieuws -

Bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid gaan gezamenlijk misbruik zoals phishing en het afluisteren van e-mail aanpakken. Daartoe hebben zij met steun van het ministerie van Economische Zaken de Veilige E-mail Coalitie opgericht.

E-mail is een zeer veel gebruikt communicatiemiddel. Daarvoor is het wel belangrijk dat verzenders en ontvangers in de gehele keten moderne beveiligingsmaatregelen en daarbij behorende standaarden toepassen. De standaarden zorgen ervoor dat internetcriminelen niet zomaar uit naam van andermans e-mailadres phishingmails kunnen versturen.

In die coalitie nemen diverse partijen deel, zoals PostNL, KPN, Betaalvereniging Nederland, DDMA, Thuiswinkel.org, VNO-NCW, MKB-Nederland, Stichting Zeker-Online, Dutch Datacenter Association, Stichting DINL, XS4ALL, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijks-CIO), Fraudehelpdesk, Nederland ICT en de Belastingdienst.

Onder meer gaan ze het gebruik van e-mailbeveiliging verder versnellen door onderlinge kennisdeling en promotie. De betrokken partijen nodigen andere bedrijven en overheden uit om zich aan te sluiten en gebruik te maken van de kennis binnen de coalitie.