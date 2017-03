Brievenbus wordt pakkettenbus

Het Brabantse bedrijf VDL, dat al enige tijd brievenbussen levert voor PostNL, heeft een nieuw type brievenbus gepresenteerd. Die is ook geschikt voor postpakketten.

De consument kan zijn bestelling naar de automaat laten versturen en vervolgens ophalen als dat schikt. De automaat is 24 uur per dag en zeven dagen in de week beschikbaar.

Vooralsnog is er sprake van een prototype. Wel zijn 16 bussen geleverd aan Almere.

Een pakkettenbus op iedere straathoek is ondenkbaar. PostNL mocht enkele jaren terug van minister Henk Kamp (Economische Zaken) het aantal brievenbussen en postvestigingen flink verminderen.