‘Bruna topman weg na conflict over ophaalpunten’

Redactie Emerce Nieuws -

Bruna topman Fred Zeegers is aan de kant gezet. Hoewel er al langer verschil van inzicht was, heeft met name het besluit om met Sandd en DHL ophaal- en verstuurpunten voor pakketjes in te richten, kwaad bloed gezet bij aandeelhouder PostNL.

PostNL ontkent tegenover het FD dat de overeenkomst met DHL en Sandd de directe aanleiding is voor de schorsing, maar geeft wel toe dat berichtgeving het proces heeft versneld. Zeegers is per 23 december geschorst, een dag eerder werd het plan met Sandd en DHL wereldkundig gemaakt.

Het was de bedoeling dat de samenwerking zou beginnen in winkels waar PostNL geen afhaalpunt heeft. Bruna is onderdeel van Postkantoren BV, dat voor vijftig procent in handen is van PostNL en voor de andere vijftig procent van ING.

Rob Schuyt neemt tijdelijk de taken waar van Zeegers. Hij was eerder managing director bij adviesbureau Alvarez & Marsal en financieel directeur bij Swedish Automobile.