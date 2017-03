Brusselse Tinder voor muzikanten in juni wereldwijd beschikbaar

In juni lanceren drie Brusselse ondernemers een app die vertelt welke ondernemers en concerten er in de buurt zijn. Deze Tinder voor muzikanten is ook meteen internationaal beschikbaar.

De app is al twee jaar in ontwikkeling, zegt Charles Doumit van Wipmusic in het Nieuwsblad. ‘We vertrokken uit de vaststelling dat veel muzikanten die bijvoorbeeld een conservatoriumopleiding gevolgd hebben, niet aan de bak komen. Ze spelen een paar jaar in cafeetjes en moeten daarna genoegen nemen met een bediendejob. Wipmusic laat hen toe om makkelijk een netwerk uit te bouwen, een publiek te vinden en optredens te versieren.’

Wipmusic wordt iets tussen Facebook, Tinder, Google Maps en Myspace. Een sociaal netwerk waarin muzikant, muziekliefhebber en concertpromotor met elkaar in contact kunnen komen.

In mei wordt Wipmusic getest in België. In juni wordt Wipmusic wereldwijd uitgerold.