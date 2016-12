Buma/stemra kijkt naar blockchain voor rechten en betalingen

Redactie Emerce Nieuws -

Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft belangstelling voor blockchain om rechten en betalingsstromen vast te leggen. Dat blijkt uit een gesprek met de nieuwe CEO Wim van Limpt in Entertainment Business.

Het optimaliseren van verdiensten voor rechthebbenden is altijd het hoogste doel, aldus Van Limpt. ‘Als blijkt dat een blockchain voor rechthebbenden de ultieme oplossing is, zal Buma/Stemra daarin zijn rol opnieuw moeten vinden.’

Ook zou de blockchain-technologie succesvol kunnen worden toegepast voor het beheer en de exploitatie van het auteursrecht. ‘Bijvoorbeeld als trusted party die controleert en valideert, of als partij die de beste deals kan maken, of als monetizer bij grote partijen als YouTube. Hoe dan ook, onze rol in de toekomst zal ontegenzeggelijk veranderen.’

Van Limpt wil zijn organisatie vooral klantvriendelijker maken. ‘Toen ik hier in 2007 startte, heb ik me van begin af aan kritisch opgesteld ten aanzien van de bestaande processen en omgangsvormen. Bijvoorbeeld ten opzichte van de manier waarop klanten vanuit de wetgeving en vooral handhaving benaderd werden. ‘U dient…, u moet…, het is verboden om…’, waren veel gehoorde termen. We kunnen daarin veel klantvriendelijker opereren.’