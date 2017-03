CAPTCHA verdwijnt uit het zicht

Redactie Emerce Nieuws -

Aan de irritante (re)CAPTCHA lijkt een einde te komen, als het aan Google ligt. Het nieuwe controlesysteem voor onder meer forums werkt onzichtbaar op de achtergrond om mens van bot te onderscheiden.

Bij CAPTCHA moesten tot nu toe woorden of cijfers worden ingetikt, of nog erger, plaatjes worden geselecteerd. Google stapte al eens over over naar een knop die je alleen maar aan hoefde te klikken, maar ook die gaat verdwijnen.

Google gebruikt naar eigen zeggen een combinatie van machine learning en geavanceerde risicoanalyse die zich ook kan aanpassen. Heel veel informatie geeft het bedrijf niet, blijkbaar om botmakers niet op ideeën te brengen.