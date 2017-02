CBS: Online omzet december 2016 steeg 12 procent

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Webwinkels en fysieke retailers met webshops hebben in december goede zaken gedaan. In de nieuwe cijfers van het CBS laten zijn een omzetstijging van 12 procent zien in de laatste maand van het jaar.

De online omzet lag in december 12,1 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Webwinkels zetten 11,6 procent meer om. De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, de zogeheten multichannel retailers, groeide met 12,8 procent.

Het jaar 2016 was voor de online en fysieke detailhandel, in het algemeen gesproken, een goed jaar. Sinds 2008 werden er geen hogere groeicijfers geschreven dan in afgelopen jaar.

Hoe ronkend dat ook klinkt, het gaat hier om een omzetstijging van 1,9 procent over twaalf maanden. Wanneer louter naar de online handel wordt gekeken ligt het groeipercentage precies tien keer hoger: 19 procent over heel 2016. De detailhandelsomzet in december 2016 alleen bedroeg 2,7 procent.

Foto: Transformer18 (cc)