Cloudbusiness Alibaba verdubbeld in 2016

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De omzet uit cloudactiviteiten bij Alibaba groeide met 115 procent tot 254 miljoen dollar. Het aantal gebruikers verdubbelde tot 765.000.

Zo groot als Amazon AWS, Google Cloud of Microsoft Azure is Alibaba nog niet maar de Chinezen beschouwen Cloud duidelijk wel als kernactiviteit naast Retail en Media.

Er wordt fors geïnvesteerd in de technologie waarmee derde partijen hun apps, rekenkracht en dataopslag kunnen uitbesteden aan de multinational. In het laatste kwartaal gingen datacentra live in Duitsland, Japan, het Midden-Oosten en Australië. Ondanks de grote investeringen daalde het verlies tot 49 miljoen dollar (PDF).

Alibaba Group boekte een omzet van 54 procent tot 7,7 miljard dollar over het kwartaal dat eindigde op 31 december 2016. De nettowinst kwam uit op 2,5 miljard dollar.

Foto: dislokated (cc)