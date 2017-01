CM groeit in 2016 tot 75 miljoen euro

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Telecombedrijf CM uit Breda zag de omzet in 2016 met vijf miljoen euro groeien tot 75 miljoen euro.

Vanochtend publiceerde het bedrijf een jaaroverzicht waarin dit getal naar voren komt. Over het nettoresultaat doen directeur Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers geen uitspraken.

Terugkijkend ziet de directie dat ze de buitenlandse groei, dit in 2015 werd ingezet, konden voortzetten. Naast kantoren in Nederland, Parijs, Londen en Frankfurt gingen ook lokale vertegenwoordigingen open in Hong Kong en Zuid-Afrika. In die twee filialen werkt tien man. In totaal groeide het CM-personeelsbestand van 170 naar 210.

In 2016 kocht CM ook het ticketingbedrijf Ticketflow, actief in de festivalwereld, app-ontwikkelaar Service2Media, het CERTA Pushplatform en de customercontacttechnologie van Watermelon. Met deze overnames verbreedt het bedrijf zijn portfolio met schaalbare technologie, waar sinds kort ook een betaaldienst met DNB-vergunning onder valt.

Foto: Jim Pennucci (cc)