Coolblue gaat zijn vele domeinnamen opruimen

Redactie Emerce Nieuws -

Coolblue gaat zijn collectie domeinnamen uitdunnen. In de toekomst zullen de diverse online webwinkels alleen nog onder de eigen naam bereikbaar zijn. Dat zegt directeur Pieter Zwart in een interview met de Volkskrant.

Volgens Zwart is Coolblue nu zelf een begrip, daardoor is het niet nodig om voor iedere productgroep een apart domein te hanteren.

Coolblue verwacht volgend jaar 1 miljard euro omzet te realiseren, overigens wel met inbegrip van de fysieke winkels. ‘Als we ergens een winkel openen – er zijn er nu acht – stijgen de onlinebestellingen in de buurt – je bent zichtbaar. Er zijn nog klanten die het liefst zelf iets afhalen en pinnen of contant betalen. Dan zijn er nog consumenten die graag een expert raadplegen.’