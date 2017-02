Coolblue zoekt ‘vertaalbaas’

Redactie Emerce Nieuws -

Coolblue zoekt Franstalige collega’s om de Belgische markt nog beter te kunnen bedienen. Dat zegt Matthias de Clercq, manager van Coolblue België, tegen de Belgische site RetailDetail. In Rotterdam komt ten minste een Franse copywriter te werken.

De opening van een fysieke winkel in Zaventem in september 2016 bracht Coolblue al heel dicht bij de taalgrens, en in die vestiging worden nu ook al Franstalige klanten geholpen.

Daarnaast is het Rotterdamse bedrijf op zoek naar een ‘vertaalbaas’, die ervoor moet zorgen dat de Coolblue identiteit ‘door alle vertalingen loopt’. ‘Je bent verantwoordelijk voor het totale selectieproces van één of meerdere vertaalbureaus’.

Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat Coolblue serieuze plannen heeft voor sites in andere talen.

Topman Pieter Zwart liet vorig jaar aan Emerce weten dat hij er ‘negentig procent klaar voor is’. ‘De laatste hobbel is de meertaligheid. Van website – meer dan veertigduizend producten – tot klantenservice. Dat is niet iets wat je er even bij doet. Het vergt een dermate complexe organisatie, die je ook nog eens duurzaam, voor de langere termijn wilt neerzetten, dat we er nog even mee wachten. Want als we het doen, moeten we ook daar een rammend hoog klanttevredenheidcijfer realiseren.’