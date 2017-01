DDMA hanteert standaardisatie e-maildefinities

Redactie Emerce Nieuws -

De DDMA Council E-mail heeft standaarden voor e-maildefinities vastgesteld. Daardoor zijn marketeers beter in staat om de verschillende e-mailsystemen en rapportages met elkaar te vergelijken.

De standaardisatie (download) is een Nederlandse vertaling van The S.A.M.E. Project – Support the Adoption of Metrics of Email, dat in 2010 door de Amerikaanse DMA is geïntroduceerd. Deze gestandaardiseerde e-maildefinities en richtlijnen, inclusief een praktische vertaalslag naar de beroepspraktijk, worden inmiddels door een aantal Amerikaanse en Nederlandse organisaties ondersteund.

Organisaties die zich committeren aan de DDMA Standaardisatie e-maildefinities kunnen dit aan hun klanten en relaties zichtbaar maken door het gebruik van het speciale beeldmerk. Tevens zullen zij op de website van DDMA worden opgenomen in het overzicht van committerende organisaties.