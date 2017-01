De Emerce GEAR Top 10 van 2016

Sander van der Heide Emerce GEAR Nieuws -

Met de Amerikaanse gadgetbeurs CES 2017 in het verschiet, eerst nog een terugblik op de beste gadgets, gear en techproducten van 2016. Sommigen zullen tijdens CES al van een opvolger worden voorzien, de meesten zijn nu stuk voor stuk de beste in hun soort.

De basis van de Gear Top 10 is, net als vorig jaar, gelegd door de Beste Product Awards. Als één van de geselecteerde techjournalisten maak ik jaarlijks een selectie van de beste elektronicaproducten, die onderdeel worden van een gezamenlijke top 10. De Gear Top 10 van Emerce is echter een volledig subjectieve lijst die ondemocratisch door mezelf wordt samengesteld. En bestaat enkel en alleen uit producten die ik ook daadwerkelijk heb getest of uitgeprobeerd. Dit zijn mijn tien favorieten van vorig jaar in de volgorde van mijn enthousiasme:

10. Sony MDR1000X

Noise-cancelling was in 2016 de hype onder de hoofdtelefoons, zo ook bij de MDR-1000X. Niet alleen filtert deze het omgevingsgeluid fantastisch weg, hij kan zichzelf hiervoor optimaliseren. Maar door je handpalm op de oorschelp te leggen, hoor je alles om je heen. De afwerking van zacht leer, het design, de constructie en de geluidskwaliteit zijn top notch. En natuurlijk is ie ook nog eens draadloos.

9. Tesla Model X

Het enige wat mij niet bevalt aan de Tesla Model X, is het design, maar dat is dan ook het enige. Verder is de Model X alles wat een Tesla zo interessant maakt plus de ruimte om behoorlijk wat spullen of mensen te vervoeren, trekkracht als een behoorlijke SUV en extreem veilig. De vleugeldeuren hebben net zoveel voordelen als nadelen, maar zien er wel heel cool uit.

8. Huawei Mate 9 Pro

De Samsung Galaxy S7 is door velen uitgeroepen als beste smartphone van het jaar, maar is net zo goed of net zo min innoverend als een Apple iPhone 7 of Google Pixel. Persoonlijk ben ik zelf erg gecharmeerd van de iPhone SE: ultralicht, mooi design, goeie camera en juiste prijskwaliteitverhouding. Ware het niet dat Huawei op de valreep dit jaar nog een alternatieve versie van de Mate 9 Porsche uitbracht (maar dan zonder Porsche). De Mate 9 kon me al redelijk bekoren als alternatief voor de Note 7, maar het licht gebogen AMOLED-scherm met een resolutie van 2560×1440 en perfecte maat van 5,5 inch, maakt het helemaal af. Alleen jammer dat het design een regelrechte kopie van de Galaxy S7 Edge is.

7. Nvidia Shield

Android TV, Mediaspeler en gameconsole in één apparaat in 4K-resolutie. Spraakgestuurd bedienen en zoeken. Op de 2 USB-poorten sluit je van toetsenbord tot audioconverters tot harde schijven aan. Rechtstreeks je gameplay streamen op Twitch is met een paar handelingen zo geregeld. Het meest indrukwekkend is GeForce Now, waar je met een abonnement rond de 100 games vanaf de supercomputers van Nvidia kan spelen, een Spotify voor games.

6. Amazon Kindle Oasis

De Kindle Oasis is de iPhone onder de eReaders: te duur en met een gesloten systeem, maar snel, licht en met een handige cover met ingebouwde batterij die je maanden leesplezier geeft. Gewichtverdeling en bedieningsknoppen zijn zo geplaatst dat hij met één hand te bedienen is.

5. Samsung Gear 360

Je kan met deze camera alle kanten op, letterlijk, hij filmt en fotografeert in 360-graden, maar ook gewoon aan één of twee kanten. De resolutie van de foto’s (25,9 MP) en van video (3840×1920) is net even hoger dan die van de concurrentie. Bediening en bewerking via de app is zo prettig, dat je maar voor lief neemt dat deze alleen met een Samsung smartphone werkt.

4. Canary

In een overvloed van veiligheidscamera’s en homecontrolsystemen, is de Canary de enige alle-in -één oplossing met een set-up, zo simpel, dat ik verbaasd was dat ik binnen een minuut een werkende camera had die alle beweging als duidelijke video ‘in the cloud’ opslaat, de luchtkwaliteit/temperatuur/vochtigheid controleert en een alarm aan boord heeft. Foolproof boef-control.

3. Apple MacBook Pro

Geen één van de nieuwe eigenschappen is op zich een reden om de nieuwe MacBook Pro aan te schaffen, maar alles bij elkaar opgeteld is deze laptop een genot om op te werken: de OLED-touch bar, inloggen met touch ID, een zalig toetsenbord, een oogstrelend beeldscherm en stevig geluid. Dat haast alle aansluitingen zijn vervangen voor USB-C/Thunderbolt3 is in het begin even wennen, maar zul je in de loop der tijd alleen maar profijt van hebben.

2. Sony PlayStation VR

Sony komt op het juiste moment met de juiste prijs op het VR-toneel. Als je een PlayStation 4 hebt, is dit echt een no-brainer. De ervaring is fantastisch, de bril zit heerlijk en de VR-games gaan verder dan alleen maar een korte wow!-ervaring.

1 Xbox One S

Mijn favoriet van dit jaar, hoewel ik niet eens zo’n gamefanaat ben, maar als consumentenproduct is de One S zo enorm geslaagd. Hij biedt zoveel meer voor minder: 4K-resolutie (voor bijvoorbeeld Netlfix, maar niet voor games), betere controller (ook op je PC te gebruiken), mooier design en als enige game-console speelt hij Ultra HD Blu-rays af en ook je oude xbox-games. En dat voor een hele lage prijs en 40% kleiner dan de Xbox One.

Natuurlijk ben ik benieuwd of ik iets ben vergeten of anders had moeten waarderen of degraderen. Wat was jouw favoriete gadget of gear van afgelopen jaar en waar kijk je naar uit voor 2017?