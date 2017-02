Dentsu Aegis herpositioneert databedrijf DAN DNA

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De dataspecialisten van Dentsu Aegis Nederland werken sinds kort niet meer voor collega-labels maar hoofdzakelijk voor externe klanten. Een ingrijpende verandering na anderhalf jaar leren en proberen.

“Sinds 1 januari zijn we 99 procent client facing”, licht managing director van DAN DNA aan deze uitgave toe. “We werken met 21 man en hadden 53 producten”, data- en onderzoeksproducten die allemaal van de afzonderlijke Dentsu Aegis-dochters bij elkaar waren gebracht en toegankelijk gemaakt. Maar veel hebben staat niet gelijk aan efficiënt werken.

“Nu werken we met drie productlijnen: audience insights, impact & effect en data-activiteiten. Dat gaat zowel om offline als online media.” De kern van de onderneming blijft het werken met data, maar die expertise wordt nu direct naar de markt gebracht. We hebben in anderhalf jaar geleerd hoe het dataspel werkt en dat gaat we nu aan klanten leren.”

“Wat in onze praktijk constant terugkeert is dat we unieke databronnen hebben, met beweerd en gemeten gedrag, maar ook social en webanalytics. Niemand anders dekt zo’n breed terrein af. We kijken naar alle vormen van gedrag.”

Julius Minnaar, CEO van Dentsu Aegis in Nederland, vult aan: “Er wordt goed in het bedrijf geïnvesteerd, er is een M&A-plan en ze kunnen gaan opschalen naar dertig man. We scannen het aanbod. DNA kan met zijn propositie alleen naar de markt of samen optrekken met zusterlabels als Carat, Vizeum of iProspect. De een doet data, de ander media & creatie.”

Waar Flaat komende tijd met name in wil investeren, voor organische groei of acquisities, is het advieswerk op het gebied van marketing en media. Zijn team levert immers data en inzichten, maar zijn klanten moeten daar wel mee kunnen werken. “Ze moeten ermee leren voordat ze zelf helemaal aan de knoppen kunnen zitten”. Flaat onderschrijft daarmee de trend dat met name grote adverteerders datamanagementplatformen in huis nemen en ook de uitvoering van de marketing- en datastrategie helemaal zelf willen verzorgen.

Google signaleerde aan Emerce vorige week al dat de helft van de top 25 adverteerders in Nederland echter geen bewuste datastrategie heeft en dus nog veel moet leren. Om die reden wil DNA consultants aanstellen. “Een belangrijke taak, zien we nu al, is het ontsiloën van de data binnen organisaties.”

Andere zaken waarin wordt geïnvesteerd: het uitbreiden van de CRM-expertise en “data en programmatic bij elkaar brengen. Ze lijken zo dicht bij elkaar te liggen, maar dat is enkel een papieren werkelijkheid. In de praktijk zijn er nog veel witte vlekken.”