DHL lanceert nieuwe vervoerscombinatie voor stadsdistributie

Redactie Emerce Nieuws -

DHL heeft in Utrecht een nieuwe vervoerscombinatie in gebruik genomen voor binnenstedelijke distributie. Het gaat om een trailer in combinatie met de DHL-containerfiets, de Cubicycle. Dit is een fiets op vier wielen met een afneembare container van een kubieke meter met daarin ongeveer 125 kilo aan zendingen.

De containers worden voorgeladen in een operationele vestiging van DHL, per trailer naar het stadscentrum vervoerd en daar op de fiets geplaatst. Deze zogenaamde ‘City Hub’ voor cargofietsen kan tot vier containers vervoeren en maakt het mogelijk om grotere pakketten milieuvriendelijk in lastig bereikbare stadscentra te bezorgen en de retourstroom hiervan vanuit de stad te organiseren.

De lancering vond plaats bij de Jaarbeurs in Utrecht waar de trailer zijn vaste standplaats heeft, dichtbij het stadscentrum en tegelijkertijd goed bereikbaar voor de DHL-bestelwagen. De Jaarbeurs stelt de plek kosteloos beschikbaar als onderdeel van hun duurzaamheidsambitie.