Direct vliegtickets plus extra’s boeken op Skyscanner

Redactie Emerce Nieuws -

Finnair heeft samen met Amadeus een oplossing ontwikkeld waarmee klanten vliegtickets en aanvullende diensten direct bij metazoekmachine Skyscanner kunnen boeken, zonder dat ze de site moeten verlaten.

De nieuwe tool heet Amadeus Altéa NDC. NDC staat voor New Distribution Capability en is een XML-standaard ontwikkeld door branchevereniging IATA voor het weergeven van het totale aanbod van luchtvaartmaatschappijen, in plaats van alleen het vervoer van A naar B.

Finnair test de oplossing met Skyscanner en verwacht dat er meer betaalde extra’s door zullen worden geboekt. Skyscanner stelt vooral blij te zijn met de gestroomlijnde directe boekingservaring die Amadeus Altéa NDC biedt.