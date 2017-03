Domeinenmarktplaats Undeveloped.com verkocht aan Epik

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

De in Nederland ontwikkelde domeinenmarktplaats Undeveloped.com is verkocht aan de Amerikaanse beheerder en hoster Epik.com. Dat wil op termijn zijn hoofdkantoor naar Amsterdam verhuizen om de EMEA- en Aziatische markt beter te kunnen bedienen.

“Het was niet echt mijn idee om het bedrijf na twee en een half jaar te verkopen. En zelfs twee maanden geleden was ik daar niet mee bezig”, zegt oprichter Reza Sardeha van Undeveloped.com. “Maar na een onaangekondigd bod op ons, dat ik afwees, bleef CEO Rob Monster me bellen en spraken we geregeld over onze visies. Die bleken uiteindelijk zo in lijn met elkaar, dat het uiteindelijk erg zinvol bleek.”

Hoeveel geld met de overname is gemoeid, houdt Sardeha voor zich. Het gaat in ieder geval om een combinatie van contanten en aandelen die Epik.com betaalt voor de Amsterdamse startup.

Undeveloped.com is een marktplaats voor domeinnamen. Niet een anonieme handelssite zoals zovelen, maar eentje die juist transparantie, duidelijkheid en efficiëntie voorop stelt. Alleen dan kan kan een marktplaats op de internationale markt functioneren. Het bedrijf vindt onverkochte domeinnamen, brengt die in kaart en biedt de eigenaren hulpmiddelen om de handel te faciliteren.

“We zitten in een gevestigde markt, de domeinenindustrie. Die bestaat al sinds de opkomst van het web. Het is voor een opkomend bedrijf lastig om een positie te verwerven in een gevestigde markt. Dan is het zinvol om te partneren met een gevestigde speler. Epik is een top 10 bedrijf op de Amerikaanse registrarmarkt.”

Het ligt voor de hand dat Undeveloped binnenkort ook registrardiensten gaat aanbieden, stelt Sardeha. “Dan kunnen we ook domeinnamen gaan verhúren. Bedrijven die een bepaalde domeinnaam willen, hoeven er dan niet een groot vast bedrag voor te betalen maar kunnen het per maand gaan huren. Wij houden het eigendom dan.”

Een andere manier om het verdienmodel te veranderen van eenmalige transacties naar terugkerende betalingen, is de verkoop van ‘marketingpakketten’. “Online kun je alles instant kopen. Instant SaaS, instant Office-pakket, instant opslag, etc. Wij gaan proberen instant branding aan te bieden: de combinatie van domeinnaam en social accounts. Zo is een bedrijf in een keer up and running met zijn adressen.”

Undeveloped blijft doorgaan onder eigen naam. De negen man in Amsterdam gaan nauw samenwerken met de dertig in de VS. Het Amerikaanse hoofdkantoor overweegt op termijn verhuizen naar Nederland te verhuizen om zijn eigen internationale uitrol beter, dichter op de markt te kunnen begeleiden.

*) Undevelopeds investeerder Axivate Capital is ook aandeelhouder van Emerce