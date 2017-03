Drie ton voor Haarlems B2B bedrijf

Redactie Emerce Nieuws -

Het Haarlemse softwarebedrijf Online Succes, dat B2B marketeers ondersteunt, heeft 300.000 euro groeigeld ontvangen van privé-investeerders.

De software van het bedrijf geeft inzicht in welke bedrijven èn personen de website bezoeken. Het zet hiervoor eigen technologie in en hun partnership met de marktleider in bedrijfsinformatie, Company.info.

Online Succes lanceerde in Nederland in maart 2015 en inmiddels maken ruim 1.200 bedrijven dagelijks gebruik van de software. Onder de betalende klanten bevinden zich SDU, Payper en Eneco.

Foto: medeoprichter Alex Vermeule.