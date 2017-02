Dutch Datacenter Association lanceert factsheet over Nederlandse en Europese privacywetgeving

Redactie Emerce Nieuws -

De Dutch Datacenter Association (DDA) heeft een Engelstalige factsheet gepubliceerd over huidige en toekomstige data- en privacy wet- en regelgeving in Nederland en de EU. De factsheet is in nauwe samenwerking met DDA partner ICTRecht tot stand gekomen.

Privacy en het beschermen van data staan wereldwijd hoog op de agenda van bedrijven. Met de General Data Protection Regulation (GDPR), die vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens zal vervangen, zag de DDA de urgentie om zijn leden te informeren over de potentiële gevolgen voor bedrijven en organisaties.

Het voldoen aan privacy wetgeving zal in toenemende mate van grote toegevoegde waarde zijn voor de propositie van de bedrijven die te maken hebben met privacy gevoelige data.