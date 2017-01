Weinig groei meer voor eBay

Redactie Emerce Nieuws -

eBay, het moederbedrijf van Marktplaats, heeft een succesvolle feestmaand afgesloten, waarbij de totale omzet van partners steeg naar 22,3 miljard dollar. Toch groeit eBay nauwelijks meer. De totale omzet was maar drie procent hoger dan in 2015.

De groei is zelfs veel lager dan die van de online markt, die in de VS met 12,8 procent bedroeg. De omzet van eBay zelf steeg van 2,3 miljard naar 2,4 miljard dollar.

Beleggers waren niettemin tevreden. De winst per aandeel steeg van 0,50 dollar een jaar terug tot 0,54 in de laatste drie maanden van 2016. Bovendien heeft het bedrijf consistent de verwachtingen overtroffen in de laatste jaren. Nabeurs steeg de koers van EBay met ruim 6 procent.

In 2015 werd eBay gesplitst, waarbij betaalbedrijf PayPal werd verzelfstandigd. Naast de veiling- en verkoopsite heeft eBay nog een ticketbedrijf StubHub. Het handelsvolume van StubHub bedroeg 1,24 miljard.