eBay wil meer ‘interne reclame’ op handelsplatform

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

eBay wil dat handelaren op zijn site meer reclamediensten gaan kopen. Een belangrijke vernieuwing is dat reclamelinks niet meer naar externe sites verwijzen maar naar product- en winkelpagina’s op eBay zelf.

Daartoe is eBay een intern salesteam aan het opbouwen, meldt Recode. Dat team kan over niet al te lang de externe partij vervangen die nu voor eBay de reclamelinks verkoopt.

Dit concept en verdienmodel is niet nieuw voor eBay, maar het gaat nu wel stevig op de schop. Zowel conceptueel als in de uitvoering. Het gaat maar lijken op het advertentieprogramma van Amazon, dat reeds een intern gerichte reclamedienst exploiteert. Een soort Google AdWords die reclameruimte verkoopt op genoemde e-commercesites.

In het vierde kwartaal van 2016 realiseerde eBay met zijn huidige reclamedienst een omzet van 313 miljoen dollar. Dat was vier procent minder dan het jaar ervoor. Iets meer dan de helft van die handel (52%) wordt op de thuismarkt gerealiseerd. Ter vergelijking: de classifiedsbusiness, waar bijvoorbeeld ook Marktplaats.nl toe behoort, groeide in diezelfde periode met tien procent tot tweehonderd miljoen dollar.