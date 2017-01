bol.com spoedig met leesabonnement e-boeken

Redactie Emerce Nieuws -

Bol.com lanceert in de komende maanden een abonnementsdienst waarbij klanten voor iets minder dan tien euro per maand onbeperkt e-books kunnen lezen. De dienst is in samenwerking met e-readerfabrikant Kobo ontwikkeld.

Vorig jaar liet directeur Boeken & Entertainment Caspar Klinkhamer al weten dat er gewerkt werd aan een dergelijke dienst. De woordvoerster van bol.com bevestigt dat aan Emerce. “Er wordt met uitgevers en auteurs gesproken.” Kobo speelt ook een rol in het proces. Abonnees kopen de boeken daadwerkelijk. Er is geen spraken van lenen.

De Telegraaf heeft opgevangen dat de dienst in de komende maanden live gaat voor 9,95 euro per maand. De exacte datum is nog niet bekend omdat die afhangt van het resultaat van de gesprekken met partijen in de boekenbranche.

Bol hoopt voor het einde van het jaar ‘enkele tienduizenden” abonnees te hebben.