Edwin Tromp stapt in 90/24 Sports

Media-ondernemer Edwin Tromp investeert in 90/24 Sports en wordt er CEO. Het bedrijf, actief in Amsterdam en Londen, verzorgt de social media van bekende sporters. “We bereiken 100 miljoen fans en willen groeien naar 200 miljoen.”

“Nadat ik me operationeel had teruggetrokken uit RIDE was ik op zoek naar iets anders. Een tijd heb ik naar MCN’s gekeken, maar toen kwam ik eind vorig jaar in contact met 90/24 Sports. Wat MCN’s doen met gamers en vloggers, doen zij met bekende sporters. En dan met bekende voetballers.”

Het vier jaar oude bedrijf uit Amsterdam, maar steeds meer werkend vanuit Londen, helpt topsporters met het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van hun merk. Hoofdzakelijk via sociale media. Tot de klanten behoren onder meer internationale profvoetballers als Robin van Persie, Michael Carrick, Pierre-Emerick Aubameyang en Per Mertesacker.

Voor deze bekende sporters ontwikkelt Tromps bedrijf mediaproducties voor de sporters, variërend van foto tot video tot tekst. Die pushen ze naar de persoonlijke app van de speler. Zo kan hij bijvoorbeeld direct na afloop van een wedstrijd met een druk op de knop zijn eigen hoogtepunten naar zijn fans pushen.

“Ik kom bij het bedrijf met een aantal doelen. Een daarvan is het bereik te vergroten van 100 miljoen naar 200 miljoen fans van onze klanten, de sporters. Dat zijn voornamelijk jonge millennial mannen, precies die groep die afhaakt bij televisie. Een ander doel is het bedrijf te transformeren van social agency naar een mediabedrijf. Daar kunnen we echt een vuist maken.”

Dat betekent vooral aan mediabureaus en adverteerders uitleggen hoe 90/24 Sports werkt, wat het doet en wat merken daar aan hebben. “Op dit moment loopt er een campagne voor Eurosport. Dat heeft de rechten van de Serie A in Italië. Kevin Strootman geeft op zijn accounts, getarget op Nederland, een unieke kijk in het leven van een topvoetballer in Italië.”

Een derde strategisch punt van aandacht is data science. Daar wil Tromp veel en extra in investeren. Met die data helpt zijn bedrijf om de profielen op Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en Snapchat van een speler te verbeteren. Immers, ze hebben stevig gefundeerde benchmarks in huis. Maar het biedt ook aan adverteerders de mogelijkheid om unieke, datagedreven formats en merkcampagnes te draaien. “En ik wil nog meer over het publiek te weten komen. De cijfers zijn er wel. Het gaat vooral om het onttrekken van nieuwe inzichten en interpretaties daaraan.”

90/24 Sports wil op korte termijn kantoren openen in Duitsland, Spanje, Azië en Noord-Amerika. Daarmee heeft het bedrijf grote ambities om wereldspeler te worden in sportmedia en -marketing.