‘Eerst het concept, dan de media erbij kiezen’

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Bureaunetwerk Dept startte gisteren een eigen productiehuis, maar eigenlijk draait dat al sinds oktober 2016. Managing director Diede in’t Veld vertelt wat Unskippable is en hoe het anders dan anderen te werk gaat.

Inmiddels werkt er twaalf man bij Unskippable, dus de lancering van gisteren was eerder een doopplechtigheid dan een ‘coming out’. In ’t Veld: “We draaien zes producties tegelijkertijd, van kleine fotografie tot grote commercials. In de productie zijn we niet uniek, wel in het integreren van alle aspecten die er binnen Dept mee samenhangen.”

Wat doet Unskippable en voor wie?

Unskippable is een production agency voor de eindklanten van de Dept agencies. We doen opdrachten van groot tot klein, van zwart-wit fotografie tot VR en van kleine standups tot aan full blown televisie commercials. Maar altijd met het uitgangspunt dat er kwaliteit gemaakt wordt binnen de randvoorwaarden die door de klant gesteld zijn. Door onze 15 jaar ervaring in de filmindustrie zijn we in staat om omhoog en omlaag te schalen en kunnen we dus snel, creatief en kosten efficient werken. Het moet gaan om het verhaal, de emotie en de bijbehorende impact. Of het nu op 70mm gedraaid is of op de GoPro. Met 20 10kw’s of met available light doet er uiteindelijk niet toe.

Hoe is Unskippable anders dan andere productiehuizen?

Omdat we onderdeel van Dept zijn, maken we in eerste instantie nooit iets alleen vanuit het vakgebied van visual content. We proberen altijd de verbinding te maken met creatie, data en technologie. Zo hebben we meer dan honderd mensen in huis die de hele dag bezig zijn met data en het optimaliseren van campagnes. Tegelijkertijd weten we vanuit creatie en techniek hoe we visuele content kunnen integreren binnen de campagnes, de website of apps. Als onderdeel van Dept werken we met al deze specialisten in één team en kunnen we de impact en bereik een enorme boost geven. Dit, gecombineerd met het écht vanuit het totaalplaatje kijken, en visuele content dus zien als een verlengstuk van de identiteit van het merk, is iets waarin we anders zijn dan andere productiehuizen.

Ontwikkelen jullie ook eigen concepten?

Ja, er zijn ook online formats bij ons in ontwikkeling. Maar deze zullen nooit zelfstandig geëxploiteerd worden en vooral aangeboden worden aan de merken waar wij ze bij vinden passen.

Wat is het meest aansprekende werk dat je sinds oktober opleverde?

Dat was de Unive Zorgcampagne ‘Niet zo spannend‘ die we in oktober draaiden. Het was meteen een campagne die ons dwong om constant tegen ons instinct in te gaan. We willen namelijk altijd alles mooier en beter maken. Maar in dit geval moesten we alles zo simpel mogelijk brengen. En tegelijkertijd de kwaliteit uitstralen die bij het merk hoort. Maar onze inzet werd beloond; uiteindelijk heeft één van de films uit de online campagne het tot TVC weten te schoppen. En dat was natuurlijk wel de kers op de taart voor ons op dat moment.

Zetten jullie ook analytics in voor video-optimalisatie?

Zeker weten! Bij zowel Expand Online als a friend of mine zit een lading aan data specialisten die niets anders doen. We geloven ook dat het de toekomst van online video is; je kunt niet meer iets online zetten en er vervolgens niet meer naar omkijken. Dit geldt ook voor video. Een mooi voorbeeld is de reeks aan video’s die we hebben gemaakt voor de ‘Lekker weertje’-campagne van Chocomel. Iedere dag werden deze een stukje beter. Door continue focus op de cijfers; wanneer haken mensen af? Kijken ze liever naar vierkant of breedbeeld? Naar vrouwen of naar mannen? Echt het totaalplaatje. Dat is het fijne van online, je kunt alles testen en weer een stukje beter maken.