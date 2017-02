Eerste commerciële vliegende auto

Redactie Emerce Nieuws -

De eerste commerciële vliegende auto ter wereld, van Pal-V in Raamsdonksveer, is eindelijk te bestellen. De gyrocopter is verkrijgbaar in twee smaken: de Liberty Pioneer en de Liberty Sport.

Ze kosten elk een half miljoen euro, maar dan heb je ook wat.

Door de rotorbladen te klappen, kan er met de Liberty op de openbare weg worden gereden. Opstijgen en landen doet je echter vanaf zogenoemde airstrips, een soort minilandingsbaan van tussen de 90 en 200 meter. Het transformeren van rijden naar vliegen en andersom duurt maar 5 tot 10 minuten. De kruissnelheid is tussen de 50 en 180 kilometer per uur, op de weg haalt het voertuig met gemak 160 kilometer per uur.

De eerste leveringen staan gepland voor eind 2018. Voor het besturen van de vliegende auto is een vliegbrevet vereist.